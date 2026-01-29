Дипломат Долгов указал на попытки Венгрии и Словакии отстаивать национальные интересы в Евросоюзе

Посол России Константин Долгов прокомментировал обращение Венгрии и Словакии в суд по поводу ограничений ЕС на поставку российского газа. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Специалист отметил попытки стран отстаивать национальные интересы в Евросоюзе, при этом подчеркнув, что ожидать значительных успехов от судебного разбирательства вряд ли стоит.

«Это достаточно политизированные инстанции. И не знаю, каковы шансы там у них на успех», — объяснил дипломат.

По его словам, даже положительное судебное решение едва ли приведет к немедленному изменению политики Евросоюза.