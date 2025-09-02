Дипломат Долгов назвал бесполезной встречу коалиции ЕС и Зеленского

По мнению дипломата, такое мероприятие не окажет никакого влияния на развитие ситуации вокруг конфликта на Украине и не представляет никакой угрозы для России. Напротив, подобная встреча лишь подчеркнет политическую слабость Европы и зависимость ее руководства от США.

Долгов обратил внимание на символичность события, напомнив знаменитую басню Ивана Крылова: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Он добавил, что подобные мероприятия носят исключительно пропагандистский характер и служат площадкой для взаимных комплиментов участников, пытающихся представить себя победителями. Тем временем реальная политика продолжает оставаться вне рамок встреч подобного формата, заключил эксперт.