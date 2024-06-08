Девятилетняя украинка пропала по дороге в школу в Германии

Фото: РИА «Новости»

В Германии бесследно пропала по дороге школу девятилетняя украинка. Девочку ищут уже более четырех дней, сообщило издание Bild со ссылкой на полицию округа Саксония.

В последний раз ребенка видели утром четыре дня назад, когда она покинула дом, отправляясь в школу. Девочка пропала по пути к остановке школьного автобуса, до которого нужно было пройти около 450 метров. Этот маршрут был ей хорошо знаком, но в то утро по какой-то причине она воспользовалась альтернативным.

На занятиях девочка так и не появилась. Родители заявили о пропаже, полицейские начали поисковую операцию с привлечением спасателей, кинологов, водолазов и вертолета. Более 300 полицейских ищут ребенка.

Правоохранители уже отработали версию встречи девочки с биологическим отцом, которого до этого видели в Чехии.

Силовики также исследовали записи камер видеонаблюдения, установленных в города в магазинах, банках и на автобусной станции, но так и не выяснили, когда и где пропала девочка. Они опасаются, что ее уже могли вывезти из страны.

Ранее в Свердловской области усилили поиски пропавших у деревни Бурмакина детей.

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