«Детскую водку» заметили на прилавках польских супермаркетов

Bankier.pl: в Польше чиновника уволили из-за «детской водки» в супермаркетах

На прилавках польских магазинов появились водка и другие алкогольные напитки в тюбиках и пакетиках под видом продуктов для детей. Подробности сообщило местное издание bankier.pl .

Такая продукция в местных СМИ получила прозвище «детская водка». Внешне ее легко перепутать с соком или фруктовым пюре.

Премьер-министр Дональд Туск уже пообещал меры против недобросовестных производителей. Свой пост покинул директор национального центра противодействия зависимостям Петр Яблоньский. Предположительно, это не последнее увольнение. Главный санитарный инспектор Павел Гжесевский анонсировал проверку во всех магазинах.

В марте двое восьмиклассников отравились водкой в Подмосковье. Они решили прямо перед уроками выпить по три рюмки и потеряли сознание.