Десятки новых предприятий начнут работу в Киргизии при поддержке России

Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) активно поддерживает инвестиционные проекты в Киргизии, способствуя развитию экономики республики. Планируется, что в 2025–2026 годах заработают десятки новых предприятий, включая птицефабрики, молочные заводы, кирпичный завод, гостиничную сеть и локомотивное депо, написали «Государственные новости» .

РКФР инвестировал более 727,5 миллиона долларов в 3400 проектов за последнее десятилетие, причем 42% финансирования пришлось на последние три года. Это позволило увеличить долю выручки поддерживаемых предприятий до 10% от ВВП Киргизии.

Среди текущих проектов — строительство транспортно-логистического центра «Кокчо-Коз», в который фонд вложит 3,5 миллиона долларов из общих инвестиций в 12 миллионов долларов. Центр станет важным транспортным узлом в Центральной Азии, способным обслуживать до 700 грузовиков ежедневно.