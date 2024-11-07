Граждане ФРГ больше не доверяют канцлеру Олафу Шольцу, из-за чего досрочное голосование можно считать неизбежным. Такое мнение высказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в беседе с ИА НСН .

По его словам, новые выборы ожидаются уже в ближайшее время.

«Это то, чего мы требуем на протяжении уже почти двух лет. Германия снабжает Украину оружием, а толку от этого нет, люди умирают», — заявил парламентарий.

Он призвал решать конфликт дипломатическим путем. Такому варианту будет способствовать и победа Дональда Трампа на выборах президента США, считает Зингер.

Депутат также отметил, что Германии необходимо сконцентрироваться на решении экономических вопросов. Положение дел, добавил парламентарий, улучшится при нормализации отношений ФРГ с РФ.