Депутат Журова заявила, что открытие даже одного пункта пропуска на границе с РФ экономически выгодно для Финляндии

Открытие хотя бы одного пропускного пункта на границе с Россией заставит Финляндию оценить финансовые преимущества. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова в беседе с ОТР .

Парламентарий напомнила, что между странами были добрососедские отношения. Россия не планировала закрывать границы, а Финляндия сделала это в одностороннем порядке из солидарности с Украиной. Однако это решение не касалось напрямую диалога Хельсинки и Москвы.

Открыв даже один пункт пропуска, финские власти осознают, от чего они отказались. Станет понятно, что открытая финско-российская граница действительно приносит экономическую выгоду, заключила депутат.