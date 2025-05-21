Депутат Журова заявила, что открытие даже одного пункта пропуска на границе с РФ экономически выгодно для Финляндии

Открытие хотя бы одного пропускного пункта на границе с Россией заставит Финляндию оценить финансовые преимущества. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова в беседе с ОТР.
Парламентарий напомнила, что между странами были добрососедские отношения. Россия не планировала закрывать границы, а Финляндия сделала это в одностороннем порядке из солидарности с Украиной. Однако это решение не касалось напрямую диалога Хельсинки и Москвы.
Открыв даже один пункт пропуска, финские власти осознают, от чего они отказались. Станет понятно, что открытая финско-российская граница действительно приносит экономическую выгоду, заключила депутат.
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