Депутат Журова назвала логичной отмену распоряжений Байдена Трампом

После инаугурации новый президент США Дональд Трамп аннулировал 78 решений, принятых его предшественником Джо Байденом. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировала первый заместитель комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, многие указы бывшего американского лидера, принятые перед уходом из Белого дома, подставляли Трампа. Именно поэтому депутат назвала логичной отмену распоряжений.

«Решения, которые принял Байден, например бить вглубь России или по поводу той же Украины, подставляли Трампа. Поэтому он правильно сделал», — заявила парламентарий.

Она также предположила, что некоторые распоряжения были озвучены действительно назло преемнику.