Депутат Журавлев раскритиковал решение США по обмену разведданными с Украиной

Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила о возобновлении обмена разведданными с Украиной. В беседе с RT ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Депутат раскритиковал соответствующее решение, указав на желание ВСУ перевооружиться и отдышаться во время возможного 30-дневного прекращения огня.

«Караваны с западной военной техникой вновь потянулись на Украину, а США возобновили обмен разведывательной информацией. Похоже ли это на путь к миру?» — подчеркнул парламентарий.

По его словам, такое положение дел не имеет ничего общего с тем, к чему на самом деле стремится российская сторона. России, добавил Журавлев, не дают никаких гарантий безопасности.