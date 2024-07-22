Депутат Журавлев: для России Трамп ничуть не лучше Байдена

Действующий американский лидер Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки. В беседе с RT ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

По его мнению, для РФ кандидат Дональд Трамп ничуть не лучше Байдена.

«Дело в отношении США к России, которое вряд ли изменится от того, кто займет кресло в Белом доме», — пояснил парламентарий.

Он отметил, что Соединенные Штаты останутся главным геополитическим врагом страны. Они продолжат пытаться навредить РФ, добавил депутат.