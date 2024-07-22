Депутат Журавлев: для России Трамп ничуть не лучше Байдена

Действующий американский лидер Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки. В беседе с RT ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

По его мнению, для РФ кандидат Дональд Трамп ничуть не лучше Байдена.

«Дело в отношении США к России, которое вряд ли изменится от того, кто займет кресло в Белом доме», — пояснил парламентарий.

Он отметил, что Соединенные Штаты останутся главным геополитическим врагом страны. Они продолжат пытаться навредить РФ, добавил депутат.

Примитивные ошибки. Почему случился пожар в квест-комнате в Махачкале

«Машины-утопленники» всплыли на рынке. Как не нарваться на дефектное авто

Заплыв X-Waters пройдет на Истринском водохранилище 17 августа

Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте