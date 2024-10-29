Депутат Затулин: Запад пытается сэкономить на украинском конфликте

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин указал на неопределенность Запада в отношении Украины. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам депутата, США пытаются сэкономить на украинском конфликте. Однако в то же время им необходимо сохранить лицо через поддержку страны вопреки тому, что планы победить РФ оказались ложными, добавил парламентарий.

«Самая главная неопределенность связана с выборами 5 ноября в Соединенных Штатах Америки, тем, что возникнет после выборов в отношениях между Америкой, Украиной, Европейским Союзом и НАТО», — отметил Затулин.

На его взгляд, России остается лишь наблюдать с высокой горы за метаниями Запада.