Депутат Затулин: сценарий разворота Армении в сторону ЕС нужен лишь для отдаления от РФ

Начало вступления Армении в Европейский союз служит лишь сценарием для отдаления страны от России. Идентичная схема разворачивалась в свое время на Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью «Постньюс».