Депутат Затулин: сценарий разворота Армении в сторону ЕС нужен лишь для отдаления от РФ

Начало вступления Армении в Европейский союз служит лишь сценарием для отдаления страны от России. Идентичная схема разворачивалась в свое время на Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью «Постньюс».

При этом Армению никто не планирует окончательно принимать в Евросоюз, отметил парламентарий. Страна идет по украинскому сценарию.

Лоббирование курса на евроинтеграцию, прежде всего, служит для формирования общественного мнения, а также для отдаления страны и граждан от РФ, добавил Затулин.

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