Депутат Водолацкий заявил, что БРИКС превосходит Евросоюз по экономическим цифрам

БРИКС превосходит Евросоюз по экономическим показателям, поэтому так много стран стремятся стать частью объединения. Об этом RT сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он назвал БРИКС мощной системой построения многополярного мира, а преимуществом организации — экономическую выгоду и политику невмешательства.

«БРИКС сегодня и в будущем является мощной системой для сдерживания агрессии со стороны тех государств, которые сегодня пытаются развязать третью мировой войну», — сказал он.

В БРИКС каждая страна имеет право голоса и право предлагать свои проекты, сообщил журналистам Водолацкий.