Французские СМИ заявили, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину. В беседе с RT ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, у европейских государств уже давно нет единства по данному вопросу.

«Макрон (Эммануэль Макрон, президент Франции — прим. ред.) пытается стать лидером Европы, но его заявления вводят в заблуждение всех его сотоварищей. То в одну сторону он качается как маятник, то в другую. Нет собственной политики, нет собственного мнения», — отметил депутат.

Германия, Чехия, Словакия и Венгрия соответствующую инициативу поддерживать точно не будут, считает парламентарий. Кроме того, многие политики Европы, добавил Водолацкий, стали понимать, что их русофобская политика зашла слишком далеко.