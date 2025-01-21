Депутат Водолацкий: приостановка помощи со стороны США может вызвать шок в ЕС

Приостановка на 90 дней всех программ помощи со стороны США другим странам по решению президента Дональда Трампа может привести к шоку в Евросоюзе. Такое мнение в беседе с RT высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Политик надеется, что Трамп сдержит все свои обещания и будет верен своему курсу.
«Будем считать, что в ближайшие 10 дней мы увидим конкретные шаги и действия», — сказал он.
Депутат указал на то, что уже в ближайшие дни начнутся активные действия людей, которые займут в Вашингтоне свои кабинеты, начиная с госсекретаря.
Новых консультантов утвердили на Совете Общественной палаты в Мытищах
Мастер-классы и лекции ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск пройдут в Химках
Россияне массово пожаловались на масштабный сбой в работе Telegram
Экскурсию по Церкви Сретения Господня провели в Химках
Дискотека для пенсионеров в стиле ретро прошла в Химках
Турнир «Крещенская лыжня» пройдет в Одинцове 25 января
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте