Депутат Водолацкий: приостановка помощи со стороны США может вызвать шок в ЕС

Приостановка на 90 дней всех программ помощи со стороны США другим странам по решению президента Дональда Трампа может привести к шоку в Евросоюзе. Такое мнение в беседе с RT высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Политик надеется, что Трамп сдержит все свои обещания и будет верен своему курсу.

«Будем считать, что в ближайшие 10 дней мы увидим конкретные шаги и действия», — сказал он.

Депутат указал на то, что уже в ближайшие дни начнутся активные действия людей, которые займут в Вашингтоне свои кабинеты, начиная с госсекретаря.