Депутат Водолацкий предостерег Польшу от сбивания российских ракет над Украиной после заявлений главы МИД

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна обязана сбивать российские ракеты, летящие на Украину. В таком случае законной целью будут пусковые установки на территории Польши, рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с RT.

По словам депутата, такими заявлениями Сикорский намерен показать, что Польша является ярым сторонником Украины. Однако большинство населения этой точки зрения не разделяют, поэтому глава МИД сегодня выступает против своих же граждан.

Водолацкий отметил, что другие страны никогда не будут поддерживать Сикорского «в его безумных заявлениях».