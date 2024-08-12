Инфраструктура Запорожской атомной электростанции оказалась повреждена в результате удара со стороны Украины. Попытки ударов Киева по атомным станциям являются угрозой не только для Украины и России, но и для всей Европы, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ в беседе с RT.

Депутат также подчеркнул, что Украина не совершает ни одного движения без команды кураторов. Сейчас многие западные политики уже начинают понимать, что НАТО и США ведут мир к катастрофе и ядерной войне, добавил он.

Ранее сообщалось, что причиной пожара на Запорожской АЭС стал обстрел Энергодара со стороны ВСУ.