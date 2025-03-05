Европейские страны, даже стоя на эшафоте, будут говорить о поддержке Украины. Таким мнением в разговоре с RT поделился первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий отметил, что в этих странах жизнь становится все тяжелее. Исключение — Венгрия и Словакия, которые не поддерживают боевые действия. К ним может присоединиться Италия.

«Ряд европейских стран завязан с Америкой очень жесткими кредитными обязательствами, и Трамп их заставит не голосовать за те или иные действия», — считает Водолацкий.

Депутат уверен, что президент Франции Эммануэль Макрон и ряд его союзников продолжат уверять Зеленского, что он якобы поступает правильно.