Депутат Тумусов заявил, что США являются самым крупным спонсором ВОЗ

Журналисты RT поговорили с депутатами Госдумы об их отношении к решению США покинуть Всемирную организацию здравоохранения. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сообщил, что США являются самым крупнейшим спонсором организации.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в свою очередь заявил, что выход США из ВОЗ не окажет значимого воздействия на Россию. Он предположил, что данное решение связано с попыткой администрации Трампа сократить расходы и минимизировать влияние ВОЗ на американскую систему здравоохранения.
Кроме того, Куринный подчеркнул, что для России ВОЗ служит главным образом информационным и методическим ресурсом, поэтому российская система здравоохранения не сильно зависит от решений этой международной организации.
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