Депутат Толмачев: Запад продолжит оказывать давление на российские СМИ

На сегодняшний день западные страны оказывают максимальное давление на российские СМИ. Это продолжится и дальше, сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с RT.

По его словам, американские власти не признают никаких других толкований происходящего. Они считают, что для получения людьми со всего мира однобокой информации все средства хороши.

Толмачев отметил, что Запад намерен любой ценой монополизировать информационное поле и даже этого не скрывает.