Кэш Патель, номинированный избранным президентом США Дональдом Трампом на должность директора ФБР, выразил желание проверить Владимира Зеленского на честность. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с Life .

По словам депутата, подобные планы демонстрируют усталость Запада от происходящего на Украине.

«Нет сомнений в том, что американцы рассматривают Зеленского как очередного индейского вождя, которого можно засыпать стеклянными бусами и обещаниями, а после выставить счет и забрать все, включая жизнь», — заявил парламентарий.

Он также отметил, что у Соединенных Штатов становится все больше поводов «слить» Зеленского. На его место «кукловоды» найдут нового Петрушку, заключил Толмачев.