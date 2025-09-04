Население Молдавии негативно воспринимает визиты представителей Евросоюза, обещавших лучшее будущее, но за прошедшие шесть лет так и не добившихся видимых изменений. Такое заявление сделала депутат парламента страны Марина Таубер в эфире программы «Между тем», сообщил сайт телеканала « Звезда ».

«Большинство наших жителей уже терпеть не могут этих людей. Они приезжают в нашу страну, они тратят еще деньги на свои визиты — на эти рестораны и приемы», — отметила Таубер.

По ее словам, такие встречи молдаване считают прямым вмешательством во внутреннюю политику. Депутат выразила сожаление по поводу того, что ЕС диктует жителям чужой страны свои взгляды и ценности, в то время как граждане Молдавии жаждут вернуть стабильность и социальные гарантии, имевшиеся при Советском Союзе.