Депутат Свинцов: использование F-16 может стать невозможным для Украины из-за угрозы от собственной ПВО

Крушение украинского истребителя F-16 производства США продемонстрировало «чудовищную уязвимость этих самолетов». Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Life.

Он предположил, что воздушное судно было сбито американской ракетой Patriot. Скорее всего, F-16 даже не оборудованы системой «свой-чужой», считает парламентарий.

«Вся эта пляска, которая длилась больше года вокруг F-16, буквально в первый же день военного применения в реальном бою показала, что все это полнейший пшик», — высказался Свинцов.

По его словам, случившееся сделает использование истребителя для Украины невозможным, так как все самолеты рискуют быть сбитыми собственными системами ПВО.

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Vlad Karkov/Keystone Press Agency

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