Депутат Свинцов: «Альтернативу для Германии» начали бояться в ФРГ

Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Life высказал мнение, что партия «Альтернатива для Германии» стала реальной силой, которую уважают и которую начали бояться.

Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что в ФРГ перед выборами могут ее запретить. При этом эксперт считает, что позиции политиков в этой партии с каждым годом лишь усиливаются.

«Борьба против АдГ сегодня переходит в агрессивную и совершенно не демократическую плоскость. Действующие партии пытаются придумать механизмы, чтобы запретить оппозицию внутри Германии», — сказал он.

Свинцов выразил надежду, что Германия все же найдет компромисс между партиями.