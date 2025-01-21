Депутат Свинцов: «Альтернативу для Германии» начали бояться в ФРГ
Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Life высказал мнение, что партия «Альтернатива для Германии» стала реальной силой, которую уважают и которую начали бояться.
Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что в ФРГ перед выборами могут ее запретить. При этом эксперт считает, что позиции политиков в этой партии с каждым годом лишь усиливаются.
«Борьба против АдГ сегодня переходит в агрессивную и совершенно не демократическую плоскость. Действующие партии пытаются придумать механизмы, чтобы запретить оппозицию внутри Германии», — сказал он.
Свинцов выразил надежду, что Германия все же найдет компромисс между партиями.
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