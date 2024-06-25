Депутат Слуцкий заявил, что США преуспели в криминализации журналистики

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал сообщение о том, что Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы в Великобритании. Лидер партии заявил, что США преуспели в криминализации журналистики и распространении своих законов на граждан других государств, написал RT.

Слуцкий считает, что свобода прессы после «сделки прокуратуры США с Ассанжем» может оказаться под угрозой, поскольку для выхода на свободу Ассанжу пришлось признать себя виновным.

«В этих условиях вынуждать признавать вину человека, которую он планомерно отрицал, просто чудовищно», — сказал он в беседе с журналистами.

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