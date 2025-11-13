Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин раскритиковал политику Владимира Зеленского, назвав его позицию шаткой и бесперспективной. Его слова привел сайт телеканала «Звезда» .

По мнению парламентария, Зеленский оказался заложником требований как западных союзников, так и радикальных группировок внутри своей страны.

«Зеленский будет действовать в этом направлении, попытается сохранить эту диктатуру», — отметил депутат.

Политическое будущее Зеленского вызывает сомнения даже среди ближайших партнеров Киева, подчеркивает Швыткин.