Депутат Шмидт назвал пособия для иностранцев тяжелым бременем для немецкой социальной системы

В Германии участились случаи, когда беженцы получают свой статус и возвращаются на родину, продолжая получать немецкие пособия. Это является тяжелым бременем для социальной системы страны, сообщил «Звезде» депутат от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

По его словам, это явление называется «социальным туризмом», оно сильно бьет по немецкому бюджету. Сторонники партии хотели бы перестать выплачивать пятизначные суммы таким «беженцам», которые в итоге получают социальные пособия у себя дома.

Шмидт отметил, что проблема касается не только украинских беженцев, но и групп людей из других стран