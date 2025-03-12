Киевский режим на сегодняшний день имеет только один вариант развития событий, суть которого заключается в просьбе о 30-дневном прекращении огня. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По его словам, ВСУ уже не имеют возможности продолжать конфликт, что демонстрирует обстановка на поле боя.
«Одни сплошные поражения и катастрофические потери людей и территории», — пояснил депутат.
Он также напомнил, что курская авантюра Украины, а также «пиар-атака» на Москву обернулись провалом. Украинские власти уже фактически признали неспособность победить, добавил парламентарий.
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