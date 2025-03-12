Киевский режим на сегодняшний день имеет только один вариант развития событий, суть которого заключается в просьбе о 30-дневном прекращении огня. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По его словам, ВСУ уже не имеют возможности продолжать конфликт, что демонстрирует обстановка на поле боя.

«Одни сплошные поражения и катастрофические потери людей и территории», — пояснил депутат.

Он также напомнил, что курская авантюра Украины, а также «пиар-атака» на Москву обернулись провалом. Украинские власти уже фактически признали неспособность победить, добавил парламентарий.