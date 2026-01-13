Депутат парламента Молдавии Цырдя указал на рост числа сторонников объединения с Румынией

Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя поделился со «Звездой» информацией о росте числа сторонников объединения с Румынией среди граждан страны. По мнению политика, президент Майя Санду пытается поднять свою популярность, используя подобные настроения.

«Идея евроинтеграции уже начинает проваливаться. Европейская интеграция невозможна скоро. Вот она и заигрывает такими идеями — мол, ребята, не все пропало, у нас есть более короткий путь", — подчеркнул Цырдя.

При этом он отметил, что значительная часть жителей республики позитивно относится к подобной идее. Вместе с тем большинство граждан — около 60-70%, по оценкам депутата, остаются приверженными сохранению национальной независимости и категорически отвергают любые формы принудительной интеграции.

Напомним, ранее Майя Санду высказалась за интеграцию Молдовы с Румынией.