Саммит «Большой двадцатки» продемонстрировал снижение уровня критики в адрес России из-за проведения СВО на Украине. Обсуждение спецоперации свелось к общим формулировкам по двум причинам. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в программе «Между тем», сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Он напомнил, что само объединение включает государства, представленные в БРИКС, а как раз недавно форум в Казани отметился успешным проведением.

«Все страны, которые представляют мировое большинство на мировых площадках, делают все возможное, чтобы смягчить попытки Запада демонизировать Россию», — подчеркнул депутат.

Парламентарий также указал на промежуточное положение западных стран, вызванное предстоящей сменой президента США. К вопросу подойдут в лучшей форме, когда команда Дональда Трампа начнет работу, добавил Новиков.