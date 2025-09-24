Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов поделился мнением о возможной эскалации напряженности в отношениях между Россией и Германией. В беседе со «Звездой» Морозов предположил, что следующим государством, обвинившим Москву в нарушениях воздушных границ, может стать ФРГ.

Депутат обратил внимание на экономическую мощь Германии, являющуюся основой стабильности Евросоюза. Он отметил, что в германском обществе усиливается воинственная риторика, подогреваемая ожиданием гипотетических угроз со стороны России. Мол, Берлин стремится нарастить оборонный бюджет, используя антироссийскую пропаганду.

Морозов также коснулся ситуации накануне Генеральной Ассамблеи ООН, где Запад пытается сменить фокус внимания с кризиса в Палестине на украинские события. Причиной этому он называет разногласия среди европейских стран относительно адекватности реагирования на ближневосточную проблематику.

Собеседник заключил, что немецкое руководство заинтересовано в наращивании оборонных бюджетов и лоббировании поставок оружия, пользуясь антироссийскими настроениями и подогревая страхи о воображаемых угрозах.