Президент США Джо Байден, возможно, действительно стремится к деэскалации, но также хочет продемонстрировать, что американцы «за добро». Такую оценку дал депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с Life , комментируя заявление американского лидера о готовности к переговорам с Россией по ядерному разоружению.

Матвейчев подчеркнул, что Байден пытается создать контраст: пока Путин ужесточает ядерную доктрину, США позиционируют себя как миролюбивую страну.

Этот шаг представляет собой ответ Госдепартамента на действия России в области ядерной стратегии. Эксперт отметил, что это всего лишь уловки и ложь, и что США не намерены отказываться от ядерного арсенала.