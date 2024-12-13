Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — это секта, придумавшая план по подготовке Украины к вступлению в ЕС и НАТО. Данное решение нельзя объяснить здравым смыслом. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике и политолог Олег Матвейчев в беседе с Life .

По его словам, ОБСЕ была лишена информации из внешнего мира и сама не интересовалась подобными темами. Объединение наращивалось с помощью различных форумов, конгрессов, круглых столов и конференций.

«Получался такой круг людей, закрытый пузырь, без какого-либо взгляда во внешний мир и понимания этого внешнего мира. То есть люди, полностью замкнутые на самих себе», — отметил депутат.

На взгляд парламентария, они не готовы к каким-либо вызовам.