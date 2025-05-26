Депутат Кузнецов назвал переговорный процесс между Россией и Украиной тяжелым

Депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов прокомментировал ход российско-украинских переговоров в интервью изданию «Инфо24», отметив, что процесс развивается медленно и тяжело, но уже имеются конкретные положительные результаты.
Кузнецов указал, что одним из достижений стало освобождение примерно 120 украинских политзаключенных, осужденных за поддержку России. Депутат уточнил, что речь идет о простых гражданах, пострадавших за выражение политической позиции.
Кузнецов охарактеризовал ситуацию на территории Украины как подобную гражданской войне, подчеркивая большое количество запросов о помощи. Несмотря на трудности, он призвал не терять оптимизма и продолжать работу ради решения проблем.
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