Депутат Кузнецов назвал переговорный процесс между Россией и Украиной тяжелым

Депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов прокомментировал ход российско-украинских переговоров в интервью изданию «Инфо24» , отметив, что процесс развивается медленно и тяжело, но уже имеются конкретные положительные результаты.

Кузнецов указал, что одним из достижений стало освобождение примерно 120 украинских политзаключенных, осужденных за поддержку России. Депутат уточнил, что речь идет о простых гражданах, пострадавших за выражение политической позиции.

Кузнецов охарактеризовал ситуацию на территории Украины как подобную гражданской войне, подчеркивая большое количество запросов о помощи. Несмотря на трудности, он призвал не терять оптимизма и продолжать работу ради решения проблем.