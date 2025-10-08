Депутат Госдумы и бывший спецназовец Андрей Колесник раскритиковал предложение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о мониторинге нефтяных танкеров с помощью беспилотников. В эфире телеканала ОТР он назвал такую инициативу необоснованной и потенциально опасной.

Колесник предупредил, что наблюдение за судоходством подобным способом способно спровоцировать столкновения между конвоями судов, сопровождающих танкеры, что грозит переходом инцидента в полномасштабный морской конфликт. Парламентарий призвал главу Еврокомиссии задуматься прежде всего о благополучии европейских государств, а не увлекаться сомнительными проектами вроде воздушной слежки.

При этом Колесник убежден, что предложенная мера окажется неэффективной: страны, приобретающие российскую нефть, продолжат это делать независимо от наблюдений ЕС. Он полагает, что инициатива призвана отвлечь внимание общественности от реальных проблем, стоящих перед руководством ЕС, в частности от предстоящего голосования по вынесению вотума недоверия фон дер Ляйен в Европарламенте.