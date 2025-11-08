Депутат Колесник назвал выпады Рютте в адрес РФ попыткой показаться крутым

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позволил себе пренебрежительную реплику в адрес поручений Владимира Путина о проведении Россией ядерных испытаний. В беседе с ОТР ситуацию прокомментировал член комитета Государственной думы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник.

Депутат назвал словесные выпады попыткой показаться крутым за неимением действительно серьезных аргументов по соответствующей теме.

«Они там, по-моему, все уже с ума посходили. И единственное, что он (Рютте — прим. ред.) мог противопоставить, так это съязвить», — заявил парламентарий.

Колесник считает, что руководство Североатлантического альянса следит за действиями и заявлениями Кремля, а фраза генерального секретаря является простой бравадой. Депутат призвал лидеров Запада проявлять большую осторожность в формулировании заявлений.