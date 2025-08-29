Путешествие председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по приграничным с Россией государствам стартовало 29 августа. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник поделился мнением относительно целей «прифронтового турне», сообщило ОТР .

Как пояснил депутат, понимая, что влияние постепенно ослабевает, фон дер Ляйен предприняла решение организовать соответствующее мероприятие. Выбор именно семи европейских государств отражает попытку показать единство перед лицом угроз, якобы исходящих от России. Однако, на взгляд парламентария, эта демонстрация выглядит искусственно, поскольку каждая страна-участница самостоятельно стремится решить собственные экономические проблемы.

«В любой момент все выскользнут. По одному-то они слабенькие, но она хочет показать [что это не так]», — отметил Колесник.

Он также обратил внимание на экономическое положение выбранных стран, подчеркнув, что многие из них зависят от ресурсов России, включая воду и энергетику.