Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в беседе с Life.ru , что попытки манипуляции со стороны Владимира Зеленского после инициативы президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле совершенно незначимы.

По словам депутата, Зеленский не обладает достаточным влиянием, чтобы оказывать какое-либо воздействие. Решение о готовности к диалогу принял Верховный главнокомандующий, и теперь мяч на стороне Украины, заявил парламентарий.

«У Зеленского еще манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать», — отметил Картаполов.

Он также добавил, что любые ультимативные заявления и пустословие киевских властей останутся бесполезными, пока они не поймут реальность происходящего на фронте.