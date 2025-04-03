Депутат Джабаров: ЕС самостоятельно лишил себя дешевых российских энергоносителей

Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил, что иллюзии о «бескорыстной дружбе» Соединенных Штатов и Европы закончились.

Политик считает, что после введения Дональдом Трампом пошлин в отношении Евросоюза европейские политики убедятся в необходимости восстановления отношений с Москвой.

«Я думаю, иллюзии в отношении того, что они дружат очень сильно и бескорыстно, скоро закончатся, и Европа убедится, что давно надо восстанавливать отношения с нашей страной — это было выгодно во всех смыслах», — сказал он.

По словам Джабарова, Евросоюз самостоятельно лишил себя дешевых российских энергоносителей. За что боролись, на то и напоролись, заключил собеседник.