Депутат Чернышов заявил, что европейцы на самом деле не верят в «российскую угрозу»

Заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов высказался о нарастающем конфликте внутри Европы в эфире программы «Между тем». Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Депутат указал на связь раскола в Евросоюзе с ростом амбиций канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

«Всегда такие амбиции Германии заканчивались каким-то военным столкновением — Первая мировая война, Вторая мировая война», — отметил парламентарий.

Он также затронул тему мифов о «русской угрозе». По мнению Чернышова, европейцы на самом деле не верят в свою же сказку про «злую Россию».