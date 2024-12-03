Депутат Чепа заявил, что в случае отставки Макрона в политике Франции начнутся перемены

Возможная отставка президента Франции Эммануэля Макрона может привести к грядущим изменениям внешнеполитического курса страны. Таким мнением с «Ридусом» поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По мнению депутата, сейчас политика меняется практически во всех странах Европы, поскольку людей не устраивает экономическая ситуация.

«Видно, как интересно проходят выборы в той же Румынии… Заметно, как меняется настроение граждан Евросоюза», — сказал Чепа.

При этом парламентарий уверен, что французским политикам не удастся так просто отправить Макрона в отставку. В досрочных президентских выборах у него есть все шансы выиграть, добавил Чепа.