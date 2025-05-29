Заявления немецкого руководства о способности справиться с экономическими трудностями в тяжелое для страны время являются ошибочными. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам депутата, новый немецкий лидер Фридрих Мерц уже совершил ряд существенных ошибок. При такой тенденции политик может стать канцлером ФРГ с самым коротким периодом работы, считает парламентарий.

«Думаю, что его срок будет короче, чем у предыдущего канцлера», — заявил Чепа.

Как пояснил депутат, странам Европейского союза становится проще справляться с кризисом, только когда стоимость энергетических ресурсов снижается. Некоторые государства начинают обсуждать возможность возвращения атомной энергетики, однако процесс запустить довольно трудно, добавил он.