Депутат Чепа заявил, что Мерц может стать канцлером ФРГ с самым коротким сроком работы
Заявления немецкого руководства о способности справиться с экономическими трудностями в тяжелое для страны время являются ошибочными. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам депутата, новый немецкий лидер Фридрих Мерц уже совершил ряд существенных ошибок. При такой тенденции политик может стать канцлером ФРГ с самым коротким периодом работы, считает парламентарий.
«Думаю, что его срок будет короче, чем у предыдущего канцлера», — заявил Чепа.
Как пояснил депутат, странам Европейского союза становится проще справляться с кризисом, только когда стоимость энергетических ресурсов снижается. Некоторые государства начинают обсуждать возможность возвращения атомной энергетики, однако процесс запустить довольно трудно, добавил он.