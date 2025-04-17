Депутат Чепа: в мирном предложении Стубба не хватает гарантий надежности

Россия приветствует инициативу президента Финляндии Александра Стубба о прекращении огня на Украине, однако существует проблема контроля. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Ридусом».
Парламентарий подчеркнул необходимость гарантий соблюдения перемирия и готовности Запада контролировать выполнение соглашения.
«Уже завтра будет месяц, как мы прекратили нанесение ударов по энергообъектам, а сегодня ночью со стороны Украины в очередные разы уже близко к сотне таких нарушений было — а Запад не реагирует на это», — отметил Чепа.
Депутат также обратил внимание на регулярные нарушения режима тишины украинской стороной и призвал международное сообщество проявить активность в обеспечении безопасности мирных переговоров.
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