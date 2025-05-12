Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с телеканалом « Звезда » выразил обеспокоенность закрытием Генерального консульства России в Кракове, подчеркнув, что подобный шаг отрицательно сказывается на российско-польских отношениях.

По мнению депутата, подобные действия свидетельствуют о нежелании властей европейской страны учитывать российские инициативы мирного урегулирования украинского кризиса.

«Это будет действовать на народ, и все эти шаги, очевидно, делаются в укор тому, что мы предлагаем мирное решение вопроса на Украине», — заявил парламентарий.

Чепа подчеркнул, что усилия Запада направлены на блокировку любых попыток дипломатического решения конфликта, используя санкции против России как инструмент давления.