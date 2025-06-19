Европе придется возобновить закупки российского газа после разрешения существующих разногласий с Россией, заявил первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ридусу» .

Его заявление прозвучало в контексте комментариев спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева о значительных убытках, понесенных Европой из-за сокращения закупок российского топлива.

По оценкам Дмитриева, убытки Евросоюза от отказа от российского газа превысили триллион евро. Одновременно он отметил, что потери США от введения антироссийских санкций достигают 300 миллиардов долларов. На днях президент США Дональд Трамп также признался, что санкции наносят вред американскому бизнесу.

Подобные признания означают, что политика европейских и американских правительств будет скорректирована в пользу экономики, что позволит восстановить поставки энергоресурсов из России, считает Чепа. По его мнению, финансово-экономические интересы возьмут верх над политическими разногласиями.