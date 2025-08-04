Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил отставку литовского премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Депутат призвал страну обратить внимание на потребности собственного населения, а не ориентироваться исключительно на интересы Евросоюза.

«Пожелать можно только одно — думать не о сиюминутной выгоде и подстраиваться под общую „дудку“ Евросоюза, а защищать интересы своего народа и своей страны», — заявил парламентарий.

По его словам, экономические трудности, испытываемые Европой, затронули и прибалтийские государства. Аналитик также связал отставку правительства Литвы с русофобским курсом.