Премьер-министра Польши Дональда Туска обвинили в государственном перевороте. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, такие действия можно считать признаком обострения внутриполитической борьбы в стране.

«Это редкий прецедент, но сегодня мы не удивляемся событиям, происходящими в Европе. <…> Полный провал многих партий, постоянные скандалы и политические кризисы», — отметил депутат.

Он также указал на наступление хаоса в политике и экономике государства. Такому исходу способствовали и результаты выборов президента США, добавил парламентарий.