Депутат Чепа: новая администрация США будет работать за счет пошлин, а не санкций

Новая администрация Соединенных Штатов, скорее всего, начнет свою работу не за счет санкций, а за счет пошлин. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT .

«Вопрос по энергоносителям будет в приоритете у Соединенных Штатов Америки. Они грозят европейским странам, чтобы те увеличивали закупки и производили эти закупки не у кого-либо, а у США, иначе они будут предпринимать ответные действия», — отметил парламентарий.

Он добавил, что Россия всегда была открыта к процессу переговоров. Однако вопрос в том, насколько готово к ним руководство США и какие условия этих переговоров будут представлены. Ситуация может проясниться после разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, заключил Чепа.