Депутат Чепа: американцы надеются дестабилизировать российское общество

Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Ридусом» прокомментировал статью из The New York Times, в которой журналисты сообщают о решении Байдена позволить Украине наносить удары по территории России.

По его словам, американцы своей политикой надеются дестабилизировать российское общество.

«Сначала они строили планы по разрушению российской экономики. Вспомните, как они обещали порвать нашу экономику в клочья. Не вышло. Теперь американцы пытаются посеять в российском обществе панику», — сказал Чепа.

Обострение конфликта с Украиной не вызовет волнений в российском обществе, считает депутат.