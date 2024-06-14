Депутат Бородай: шансов на то, что предложение Путина о переговорах будет рассмотрено, крайне мало

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова начать переговоры о мире, если Украина и Запад выполнят ряд условий. Шансов, что это предложение рассмотрят, очень мало, сообщил депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с «Ридусом».

По его словам, глава государства неслучайно озвучил это предложение перед мирной конференцией по Украине в Швейцарии. Таким образом Путин еще раз продемонстрировал, что Россия готова к переговорам на определенных условиях.

Бородай также отметил, что на полях конференции эту инициативу обсуждать не станут.

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